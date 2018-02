Expositie in Het Kunstlab Doesburg

DOESBURG - Regel of titel van een songtekst is het thema van de expositie van 4 februari 3 maart in het Kunstlab in Doesburg. Edelsmid Evelien van Laar koos Music was my first love voor haar bijdrage aan deze expositie: een zilveren gitaar hangend aan een collier dat de baarmoeder voorstelt, met daarin haar dochter als baby. Echt verklaren kan zij die keuze niet: al associërend op het thema kwam haar dochter gewoon tevoorschijn. Op het achtergrond-schilderij zijn Eveliens lievelingsinstrumenten te zien.

Het collier is los te dragen, terwijl het schilderij dan weer als achtergrond kan dienen voor een andere object. Evelien is opgeleid tot meester edelsmid en heeft daarom een eigen meesterteken dat ze stempelt in haar sieraden van goud en zilver. Ze werkt voornamelijk in opdracht en kiest haar materiaal zeer zorgvuldig: vrij van kinderarbeid en moderne slavernij. En vaak gerecycled. Ook smeedt ze regelmatig bv de trouwring van een overledene om tot een nieuw sieraad.Het werk van Evelien is slechts een van de vele, geïnspireerd op dit thema, in het Kunstlab in Doesburg. Winkel & expositie zijn open op dinsdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.