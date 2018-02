Werkzaamheden zorgen voor overlast

VELP - Het centrum van Velp is al sinds het begin van het nieuwe jaar slecht bereikbaar en dat blijft nog wel even zo. De geplande werkzaamheden duren zeker nog tot eind augustus.

De Arnhemsestraatweg, de Nordlaan en de Daalhuizerweg worden aangepakt. Op de kruising van die wegen maken de verkeerslichten plaats voor een rotonde. Daarnaast wordt in deze drie straten de riolering vervangen.

De uitvoering van de werkzaamheden vloeit voort uit het Verkeerscirculatieplan Velp 2008 (VCP Velp). De verkeersbesluiten voor de rotonde en herinrichting van de aanliggende wegen zijn op 26 april 2017 gepubliceerd in deze krant en de Staatscourant. Hierop zijn geen bezwaren gekomen.

Toch was Leonie Halsema van Lijn 1 Galerie Kunstuitleen en Lijstenmakerij aan Arnhemsestraatweg 2a verrast. "Ik heb eerst vijf jaar in Oosterbeek gezeten en ben met mijn galerie in oktober 2017 naar Velp gekomen. De mooie expositieruimte en de ruime parkeergelegenheden voor het pand spraken me enorm aan. Maar als ik van deze werkzaamheden had geweten, was ik nooit naar Velp gekomen, althans niet nu al. Ik ben gewoon niet bereikbaar, ik wist er niets van." Ze zou eigenlijk een grote opening houden op 20 januari. "Maar dat heeft geen zin als niemand me kan bereiken. Ik vind het ook sneu voor mijn exposanten Yvon van Wordragen en Dominique Prins." De expoduurt nog tot 10 maart. De werkzaamheden op de kruising voor haar galerie duren nog tot 21 februari.

Foto: Lotte Bienias