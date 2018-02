Kandidaten GPR Burgerbelangen

GEM. RHEDEN - GPR Burgerbelangen doet als enige lokale partij in de gemeente Rheden mee aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018 onder het motto Krachtig lokaal. De partij kiest met haar kandidatenlijst voor een combinatie van ervaring en toekomst.

Lijsttrekker is Magda Rook uit Dieren. Zij zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Op twee staat Thomas Eskes uit Spankeren, op drie Arjan Bosveld uit Velp, op vier Maikel Kooistra uit Spankeren, op vijf Marcel Brouwer uit Dieren, op zes Leonie Kiezenberg uit Dieren, op zeven Homme Korstanje uit Dieren, op acht Gerda Eulink - Van Straaten uit Velp, op negen Joyce Bosveld-Brachten uit Velp, op tien Frans Kooistra uit Rheden en op elf Annie Bosveld - Coenraadts uit Velp.

GPR Burgerbelangen gaat deze verkiezingen in met onder andere dat in de gemeente Rheden het niveau van sociale voorzieningen meer optinmaal wordt, inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij gemeentelijke plannen, voor vrijwilligersinitiatieven ter bevordering van de leefbaarheid een dorpsbudget wordt ingevoerd, geen geldverspillend groot nieuw gemeentehuis komt, een duurzaamheidslening met laag rentetarief komt voor zonnepanelen als belangrijkste beleidsvoornemens.