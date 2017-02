Jonger Oranje en Vitesse in Dieren

DIEREN – Op Sportpark Het Nieuwland in Dieren zijn op 2 en 3 maart twee talentendagen van Jonger Oranje. Het evenement trekt weer honderden kinderen uit de wijde omgeving die dromen van een carrière als profvoetballer, maar ook voor de recreatieve voetballertjes is dit een leuk evenement.

Tijdens de talentendagen voetballen alle kinderen met en tegen hun leeftijdsgenoten. De beste spelertjes in iedere leeftijdscategorie maken kans te worden geselecteerd voor de Jeugdteams van Jonger Oranje. Zij spelen dan een groot toernooi in Wormerveer, namens de afdelingen Achterhoek en Gelderland en mogen spelen tegen profclubs. De teams worden samengesteld door Vitesse-scouts die op zoek gaan naar talenten voor de Arnhemse club.

Op donderdag 2 maart zijn voetballers geboren tussen 2005 en 2011 welkom. Een dag later is het de beurt aan de oudere kinderen, geboren tussen 1999 en 2004.

