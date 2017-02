120 Jaar Appeldoorn in Velp

VELP – Wijnhandel en slijterij Appeldoorn in Velp vierde zaterdag het heugelijke feit dat het familiebedrijf al 120 jaar bestaat. In 1897 opende de winkel aan de Brugweg 15 in Velp. Nog steeds wordt dit pand door de firma Appeldoorn gebruikt voor wijn- en whiskyproeverijen en voor de opslag van wijnen. Ook particulieren kunnen hier een kluisje huren voor hun wijnopslag. Het oude pand heeft momenteel de status van gemeentelijk monument.

In 1968 verhuisde Appeldoorn naar de Emmastraat waar de winkel sindsdien gehuisvest is. Arnoud Appeldoorn is sinds 2011 eigenaar van het familiebedrijf. Hij nam het toen over van zijn vader die vijftig jaar voor de zaak heeft gewerkt. Zijn overgrootvader startte met het bedrijf. Arnoud is dus alweer de vierde generatie.

Uit de wijde omgeving weten klanten de wijnhandel en slijterij in Velp te vinden. “We zijn als wijnhandel een grote speler in de regio”, vertelt Peter van Wijngaarden, bedrijfsleider en al 37 jaar werkzaam bij Appeldoorn. “We leveren veel aan horecaondernemingen en in de winkel staat klantgerichtheid. De klant is koning bij ons. Mensen komen hier voor onze vakkennis, kwaliteit, maar zeker ook voor de gezelligheid in de winkel”.

Op de foto: Mevrouw Cecilia Appeldoorn met haar zoon Arnoud Appeldoorn voor het oude pand aan de Brugweg. Zij tonen een oude fles wijn uit 1911. – Foto Lotte Bienias.