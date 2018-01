Afsluiting KIEMM De Diepte In

EERBEEK - Woensdag 6 december genoten ouders, broertjes en zusjes van de afsluiting van het vervolgtraject op de KIEMM-klassen in groep 6, getiteld KIEMM De Diepte In. In het repetitiegebouw van muziekvereniging Eendracht lieten de zes jonge muzikanten van zich horen: van bestaande partijen tot eigen composities, waarbij ook het publiek een rol kreeg toebedeeld.

Met KIEMM: De Diepte In wordt vervolg gegeven aan de blazersklassen in groep 6, waar alle basisschoolleerlingen in Eerbeek kennis maken met muziek. Voor de kinderen die graag verder wilden in de muziek, is dit vervolgtraject ontwikkeld. Hierin ligt de nadruk op vaardigheden om een instrument écht goed te leren bespelen: blazen, de vingerzettingen, grepen, noten leren lezen en samenspel. Dat de kinderen veel in hun mars hebben bleek tijdens de afsluiting, toen ook het publiek in een zelfbedachte compositie aan het werk werd gezet door de jonge muzikanten.