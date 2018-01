Harold Raben opnieuw lijstrekker D66 Brummen-Eerbeek

BRUMMEN - In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen is Harold Raben tijdens de afdelingsvergadering van D66 unaniem gekozen als lijsttrekker van D66 Brummen-Eerbeek. Raben, afkomstig uit Empe, was de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter en heeft de herintreding van D66 in de raad, na afwezigheid van deze partij van twaalf jaar, met verve gebracht. Dankzij hem kan Brummen niet meer om D66 heen. Ook realiseerde Raben veel van de gestelde doelen uit het vorige verkiezingsprogramma. D66 legt de komende vier jaar de focus op goede zorg op de goede plek, Brummen Energieneutraal en meer bevoegdheden naar de inwoners.

"Op het moment hebben de inwoners weinig te beslissen binnen de gemeente", aldus D66. "Ook kan er nog wat verbeteren aan de helderheid en transparantie van de financiën binnen de gemeente Brummen."D66 wil de komende jaren veranderingen doorvoeren die zorgen voor een transparantere overheid. Binnenkort maakt D66 Brummen-Eerbeek haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend.