Oude bomen langs Kanaal toch vervangen

EERBEEK - De gemeente Brummen is voornemens een deel van de bomenlaan langs de Apeldoornseweg langs het Kanaal te vernieuwen. Op verzoek van de werkgroep Bomenbelang Brummen is een second opinion uitgevoerd naar de gezondheid van de bomen. Hieruit blijkt dat een groot deel van de Amerikaanse eiken een levensverwachting heeft van minder dan vijftien jaar.

De gemeente kwam dit voorjaar met het plan om een deel van de bomenlaan langs de Apeldoornseweg te verjongen om de laanstructuur van het oude deel van de laan te behouden. De gemeente vindt deze structuur een belangrijk cultuurhistorisch en landschappelijk element. De laan telt 786 bomen. Om ook voor de toekomst de laan te behouden wil de gemeente investeren in de laan door tijdig jonge bomen te planten. Hierbij zouden 48 slechte Amerikaanse eiken worden vervangen door 117 jonge inlandse zomereiken. Het plan wordt dit jaar in fases uitgevoerd.

Op verzoek van de werkgroep Bomenbelang Brummen, die in haar petitie om een second opinion vroeg, heeft het college een onderzoek laten uitvoeren naar de gezondheid van bomen. Dit rapport geeft aan dat een groot deel van de Amerikaanse eiken een beperkte toekomstverwachting heeft van minder dan vijftien jaar. De Amerikaanse eikenlaan tussen de Kanaalweg en de Smeestraat is het slechtst qua gesteldheid van de bomen. Op dit stuk laan staan dertig bomen. Dit deel staat op de planning om in het najaar te worden vervangen door circa 65 jonge bomen.

Een jaar lang is onderzoek gedaan naar potentiële vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de bomen en er zijn er vier gevonden in de Amerikaanse eiken tussen de Smeestraat en de Boerenstraat. Om deze verblijfplaatsen zo lang mogelijk te behouden, is er gekozen om dit deel van de laan pas over een aantal jaren te kappen. Omdat er sprake is van dood hout in de bomen, betekent dit dat ze uit verkeersveiligheidsoverwegingen wel fors gesnoeid moeten worden, ook omdat ze anders de ontwikkeling van de jonge laan bomen aan de overzijde van de weg belemmeren.