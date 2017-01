Schade jaarwisseling in Doesburg

DOESBURG - Rond de jaarwisseling is opnieuw forse schade ontstaan in de openbare ruimte van Doesburg. Het betreft onder andere schades aan prullenbakken (16), flespalen (4), verkeersborden (4), gebroken ruiten van een abri bushokje (2) verwijsborden en opengebroken straatwerk. Bij elkaar zijn de vervangingskosten van deze publieke eigendommen ruim € 4.500,-. Dit is exclusief de kosten van de werkuren die nodig zijn om alle kapotgemaakte spullen te vervangen. Dit bedrag is nagenoeg hetzelfde als bij de jaarwisselingen in de afgelopen jaren.

De gemeente Doesburg houdt sinds een aantal jaren het schadebedrag bij in de openbare ruimte, om meer grip te krijgen op de schade en mensen bewust te maken van de hoge kosten die gemaakt moeten worden om alles weer te herstellen. Om overlast en schade rondom oud en nieuw te beperken, werkt de gemeente Doesburg samen met de gemeenten Rheden en Rozendaal. Er is een actieve betrokkenheid van veel buurtbewoners bij de bestrijding van eindejaars-vandalisme. Ook met partners als de politie, brandweer, straatcoaches en jongerenwerk is nauw samengewerkt.

Beter nieuws is dat tientallen inwoners van de gemeente Doesburg hebben meegedaan aan de opruimactie voor vuurwerkafval, die dit jaar voor het eerst in Doesburg is gehouden samen met Circulus Berkel. Scholen en vuurwerkverkooppunten brachten de actie onder de aandacht. Iedere volle zak met vuurwerkafval leverde € 0,50 op bij inlevering op de Stadswerf op 2 januari, en er zijn in totaal meer dan 200 zakken ingeleverd. Eén gezin leverde maar liefst 42 zakken in.