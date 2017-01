Weer recordjaar Buurtbus Oosterhuizen Lieren

OOSTERHUIZEN / LIEREN – In 2016 werden er door de buurtbus Oosterhuizen / Lieren 13.502 passagiers vervoerd. Dat zijn er ruim 2300 meer dan in 2015. De minimale norm van de provincie Gelderland om een buurtbus te mogen exploiteren (3600) wordt met bijna 10.000 overschreden. De groei van het aantal passagiers vertoont geen pieken, maar is verdeeld over alle maanden van het jaar. Er is nog plaats voor een paar vrijwillige chauffeurs die aan dit project mee willen werken.

Joop de Hoog, tel. 06 – 43934886

E-mail. joop@de-hoog.de