Chauffeur vrachtwagen in Hummelo beroofd

HUMMELO - Donderdagochtend 5 januari is op de Zutphenseweg (N314) een vrachtwagenchauffeur, die vanuit de richting Toldijk in de richting van Hummelo reed, beroofd van een geldbedrag. De politie is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen.

De politie kreeg rond 05.15 uur de melding dat op de Zutphenseweg een vrachtwagen tot stoppen was gemaand door een inzittende van een donkerkleurige personenauto. Op het moment dat de vrachtwagenchauffeur zijn auto tot stilstand had gebracht, kwam een man uit de personenauto. Een tweede persoon bleef achter in de personenauto.

De man die uitstapte dwong de vrachtwagenchauffeur, onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, geld af te geven. Hierna stapte de man weer in de auto, waarna die wegreed in de richting van de rotonde Zutphenseweg – Keppelseweg – Hummeloseweg - Zelhemseweg . De vrachtwagenchauffeur raakte bij de overval niet gewond.

Het signalement van de man die uit de auto stapte luidt: blanke man, ongeveer 1.80 m. lang, normaal postuur, ongeveer 30 jaar oud. Hij sprak gebrekkig Nederlands. De man droeg een donkere jas met bontkraag, donkere jeans, zwarte handschoenen en had een zwarte cap op. De man had zijn gezicht bedekt met een zwarte bandana.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met dit voorval te maken kan hebben te bellen met 0900-8844, of anoniem met Meld Misdaad Anoniem 0900-7000.