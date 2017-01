Echtpaar Job 70 jaar getrouwd

DOESBURG - Het echtpaar Job - Senie in Doesburg, was woensdag 4 januari 70 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Fred Jansen bezocht het paar in St. Elisabeth en bracht hen namens het gemeentebestuur de felicitaties over.

Toni Senie en Paul Job ontmoetten elkaar toen hij, afkomstig uit Amsterdam, de goudsmederij van een familielid van haar in Den Haag bezocht, waar zij toevallig aanwezig was. De vonk sloeg direct over en 1947 trouwden ze en vertrok het jonge stel al snel naar Zuid-Afrika, om daar een juwelierswinkel op te zetten. Vanuit het naoorlogse en met woningnood kampende Nederland emigreerden in die jaren heel veel jonge stellen, op zoek naar een beter leven elders. In Zuid-Afrika werd ook hun enige kind, een zoon, geboren. Na twaalf jaar Afrika vertrokken ze naar de Verenigde Staten, waar ze tot tien jaar geleden werkten, woonden en leefden. Ze kwamen echter terug omdat ze de zorg in Nederland beter vinden. Aanvankelijk woonden ze in Velp, sinds enkele jaren in St. Elisabeth in Doesburg.

Hoewel het echtpaar goed van geest is, zorgen fysieke problemen voor een noodgedwongen scheiding. Toni woont op de verzorgafdeling van St. Elisabeth, hij woont elders in Doesburg. Een noodgedwongen scheiding, hoewel Paul zijn Toni dagelijks bezoekt aan de Kloosterstraat. - foto: Wencel Maresch