ANGERLO - In het buitengebied van Angerlo is woensdagavond een bestelbus verwoest door een felle brand. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Rond 20.40 uur vloog de auto in brand op de Broekzijdestraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het busje in lichter laaie. Ze hebben het vuur geblust maar van de bus is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. - Foto: Roland Heitink