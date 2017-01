Klaverjassen bij HC’03 stopt met marathon

DREMPT - De klaverjasvereniging van HC’03 stopt na bijna 40 jaar en organiseert ter afsluiting een klaverjasmarathon. In ’t Hessenhuus in Achter-Drempt zijn belangstellenden op zaterdag 7 januari van 14.00 uur tot 23.00 uur van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.



In 1978 introduceerde de activiteitencommissie van voetbalvereniging Drempt-Vooruit een vaste kaartavond. Met destijds zo’n vijftig enthousiaste kaarters werd iedere maand een avond fanatiek gespeeld in de voetbalkantine. Sindsdien wordt iedere eerste zondag in de periode september tot en met april geklaverjast in ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, waarbij de deelnemers 5 euro inleggeld betalen. Elke speelavond worden de individuele scores bijgehouden en aan het eind van de avond ontvangen de beste drie spelers een prijs. Aan het eind van het seizoen wordt het bedrag dat na aftrek van het prijzengeld over is, geschonken aan de jeugd van HC’03.

De laatste jaren is de animo voor het klaverjassen sterk afgenomen, waardoor de vereniging genoodzaakt is te stoppen. Ter afsluiting van 40 jaar klaverjassen in Drempt wordt er tijdens deze laatste competitie op zaterdag 7 januari een klaverjasmarathon georganiseerd, waarbij de opbrengst wederom ten goede komt aan de jeugd van HC’03. De marathon begint om 14.00 uur en de entreeprijs is 17,50 euro per persoon inclusief soep en een boerenkoolbuffet. Drankjes zijn voor eigen rekening.



Meer info op: www.hc03.nl.