Dorpsschouw zorgt voor verbetering openbare ruimte

RHEDEN - Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang bracht met een dorpsschouw in dorpskern Rheden verschillende situaties in de openbare ruimte in kaart, die voor verbetering vatbaar zijn. De schouw leverde flink resultaat op. In een rapport beschrijft de vereniging 162 knelpunten. Een kwart van de situaties heeft de gemeente inmiddels verholpen.

Bijna alle andere punten worden dit jaar nog opgelost. Een paar omvangrijkere suggesties van de belangenvereniging hebben meer tijd nodig en worden later opgepakt. Alle openbare ruimten zijn door Rhedens Dorpsbelang door de ogen van de weggebruikers bekeken. Het ging dan onder andere over situaties bij straten, trottoirs, pleinen, speelplaatsen, groenvoorzieningen en (gevaarlijke) kruispunten.

September vorig jaar bood de Rhedense belangenvereniging het resultaat van de dorpsschouw aan Rhedens wethouder Ronald Haverkamp aan. Haverkamp is erg blij met de actieve houding van Rhedens Dorpsbelang: “Ik vind het fijn dat actieve inwoners ons op deze manier scherp houden. Het mooie is dat we sommige punten samen met Rhedens Dorpsbelang aanpakken. Een prachtig voorbeeld van hoe we met elkaar zorgen voor een fijne leefomgeving. Zeker nu de gemeenteraad extra geld voor het onderhoud van de openbare ruimte beschikbaar stelt, in het bijzonder voor het verbeteren van trottoirs nabij winkelgebieden, verzorgingshuizen en buurten waar veel ouderen wonen.”

De belangenvereniging rapporteerde naast scheve stoeltegels, kapotte stoepranden en achterstallig groenonderhoud ook tientallen knelpunten van overhangend groen bij tuinen van woningen, het groen bij de jachthaven, de doorgang naar het winkelgebied en hondenpoep. De gemeente maakt met Rhedens Dorpsbelang een plan over hoe zij deze punten samen gaan oppakken. Covoorzitter Rhedens Dorpsbelang, de heer Chris van Zwam: “Een compliment voor de gemeente voor de voortvarendheid waarin de zaken (al) zijn opgepakt. Als Rhedens Dorpsbelang vinden wij het belangrijk dat we gebruik maken van elkaars kracht. Ons initiatief wordt erg gewaardeerd door de gemeente. Samen zorgen we voor een fijne buurt, want daar gaat het uiteindelijk om.”