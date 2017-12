4 en 5 Comité Doesburg presenteert zich

DOESBURG - Misschien is het sommigen al opgevallen. In de etalage van de oude Scapino-winkel in Doesburg heeft het 4 en 5 mei Comité de ruimte gekregen om aandacht te schenken aan het belang van vrijheid.

'Samen dragen we zorg voor het doorgeven van vrijheid, elke dag weer. In Doesburg doen we dat ook. Doesburgers zijn vredelievend, tolerant en helpen elkaar. Doesburgers zijn betrokken bij de opvang van vluchtelingen, vieren de vrijheid en zijn tegen oorlog. Dit vindt u terug in de etalage', aldus het Doesburgse comité.



Ook is een fotocollage over de verwoestingen in Doesburg in de Tweede Wereldoorlog te zien, Duitse, Nederlandse en Engelse helmen, het Doesburgse manifest, beelden over verbinden, foto’s van vluchtelingen, oorlogsvliegtuigen, vogels voor de vrijheid en een aantal portretten uit het boek 100 Doesburgers. De uitstalling geeft weer dat vrijheid ontstaat door verbondenheid en dat liefde sterker is dan haat.



Het 4 en 5 mei Comité Doesburg is een gedreven en bevlogen comité, dat zich ieder jaar weer inzet voor het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de vrijheid. Niet alleen op 4 en 5 mei, maar het hele jaar door.