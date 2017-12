VVD-Bronckhorst presenteert de kieslijst

BRONCKHORST - De liberalen van de VVD gaan in Bronckhorst de verkiezingen van 21 maart 2018 in met een mix van nieuwe gezichten en bekenden uit de huidige raadsfractie. Fractievoorzitter Ton van Linder voert de lijst aan, met op plek 2 en 3 de nieuwkomers Annemarie van der Houwen uit Vorden en Perry van Lochem uit Hummelo.

Daarna volgt op 4 Thea Lusink uit Hengelo die op dit moment al raadslid is en staat op de 5e plek Joke Meulenveld uit Steenderen. De kieslijst omvat in totaal 15 kandidaten, die alle windstreken van Bronckhorst vertegenwoordigen.



Lijsttrekker Ton van Linder staat na afloop van de vergadering in Hotel Bakker in Vorden glimmend van trots midden op de groepsfoto: “Een prachtlijst, waarmee wij het vertrouwen van de kiezers vragen om bij te dragen aan een sterk gemeentebestuur”. De nieuwe gezichten uit het lokale liberale netwerk Brockhorst lopen zich al warm in het gemeentehuis. Annemarie van der Houwen is inmiddels al een jaar actief als commissielid financiën en milieu. Perry van Lochem heeft zich al vastgebeten in de ruimtelijke ordening en het wonen. Thea Lusink heeft zin in nog een periode als raadslid, waarin zij o.m. verder wil werken aan de versterking van het ondernemersklimaat in Bronckhorst. Joke Meulenveld, sinds kort raadslid, maar al lang een vertrouwd gezicht binnen de VVD zet zich met name in op het gebied van het Sociaal Domein.