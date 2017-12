Prima show Elly en Rikkert

RHEDEN - Hoewel in de jaren 60 van de vorige eeuw ooit begonnen in het cabaret en met maatschappij kritische liedjes, hebben Elle Nieman en Rikkert Zuiderveld vooral een lange carrière in het Christelijke genre opgebouwd. Vooral hun kinderprogramma's zijn al vele jaren een succes. In dat kader waren Elly en Rikkert zaterdag met hun programma in het kader van Kids in Actie - begeleid door Jan Borger, keyboards, en Dick Le Mair, slagwerk en percussie - in de Rhedense Dorpskerk. Jong en oud genoten van een programma met veel liedjes met een christelijke boodschap, maar met natuurlijk ook hun hit De Kauwgomballenboom. Dat stamt uit 1971 alweer, maar bij zeker de oudere bezoekers was dat een feest van herkenning. - foto: Han Uenk