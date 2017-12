Midwinterhoorn wijst de weg

DOESBURG - Een lichte nevel, waterkou en een verstilde natuur. Het was de perfecte atmosfeer voor het klaaglijke geluid van de midwinterhoorn. Sinds 3 december, de eerste zondag van de advent, klinkt namelijk het oude oergeluid van de hoorn weer over het landschap. De Midwinterhoorngroep Doesburg hield op die eerste 'blaasdag' ook weer hun jaarlijkse wandeling. De deelnemers liepen feitelijk van hoorn naar hoorn door de fraaie streken rond de Hanzestad. Het geluid, zo laat de organiserende midwinterhoorngroep weten, is een klagende, weemoedige klank die wel vijf tot acht kilometer ver te horen is. Vroeger werd de houten hoorn ook gebruikt om berichten door te geven tussen boerderijen. - foto: Han Uenk