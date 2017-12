Bijzondere kerstmarkt tussen de stoomtreinen

LIEREN - Op zaterdag 9 december vindt weer de meest sfeervolle Kerstmarkt plaats bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij VSM in Lieren / Beekbergen. Het nostalgisch ingerichte Stoomdepot zal die dag omgetoverd zijn tot de gezellige Veluwsche Kerstmarkt, die van 11.00 tot 19.00 uur duurt.

Te midden van meerdere stoomlocomotieven zullen in de vele verlichte kerstkramen allerlei (kerst)artikelen aangeboden worden. Dé ideale gelegenheid voor de bezoekers om langs de kraampjes te slenteren en creatieve en originele kerstcadeautjes in te slaan. Ook zal de inwendige mens niets tekort komen, dankzij de lekkere seizoensproducten die aangeboden worden. Daarbij ontbreken de toepasselijke warme chocolademelk, glühwein en oliebollen natuurlijk ook niet.

Wat de Veluwsche Kerstmarkt pas echt bijzonder en uniek maakt, is dat bezoekers kunnen meereizen in de trein die wordt getrokken door een stoomlocomotief. Sissend, fluitend en sfeervol verlicht rijdt de versierde stoomtrein met de kerstmarktbezoekers heen en weer tussen de kerstmarkt en het station Loenen. Een onvergetelijke belevenis voor jong en oud. Dit jaar verwachten we op de Veluwsche Kerstmarkt een gastbezoek van de grootste stoomlocomotief in Nederland.

Tijdens de kerstmarkt is er voor iedereen wat te beleven. Het terrein is aangekleed met kerstbomen en vuurkorven. In een ouderwetse wagon heeft de enige echte kerstman zijn kantoor ingericht. Hij zal de kleintjes daar graag ontvangen. Een prachtig fotomomentje. Verderop in het stoomdepot is speciaal voor de kleintjes een mini-spoorbaan aangelegd, waarop de kinderen mee kunnen rijden. Verder is een kinderboerderij ingericht met aaibare levende have.

De toegangsprijzen voor de Veluwsche Kerstmarkt (inclusief stoomtreinrit) zijn: volwassenen € 5,00 en kinderen (4 t/m 11 jaar) € 3,00. Kaarten zijn in de voorverkoop online te bestellen via www.stoomtrein.org en op de dag zelf bij de ingang van de Veluwsche Kerstmarkt.