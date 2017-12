Hoogeland in Beekbergen viert 125 jaar zorg

BEEKBERGEN - Het Hoogeland in Beekbergen, een van de locaties van IrisZorg, bestaat 125 jaar. "Op het Hoogeland wonen mensen die tussen wal en schip zijn geraakt en zich moeilijk staande kunnen houden in de maatschappij", zegt groepswerker en persoonlijk begeleider Henk Polko.

Het Hoogeland is voor mensen met deze problemen een geliefde locatie, vanwege de bloemisterij en de boerderij. “Onze bewoners halen energie uit het verzorgen en omgaan met de dieren.”

Nieuwkomers krijgen de gelegenheid te wennen aan een ander, meer gestructureerd leven. “Iedereen krijgt zijn of haar eigen plek. We werken per persoon in kleine stappen. Zo sliep een dakloze bijvoorbeeld eerst met een matras op de gang, zodat hij kon wennen aan een dak boven zijn hoofd. Tot hij toe was aan een eigen kamer. Of een dame die heel zwaar is opgemaakt, wordt in de samenleving met vreemde ogen bekeken. Hier niet. Op Het Hoogeland accepteren we elkaar zoals we zijn.”

In 1892 kwamen de eerste bedelaars en landlopers naar de locatie in Beekbergen. Twee jaar later werden de eerste bewoners ingeschreven op Het Hoogeland. Zij werkten op het land. De heidevelden veranderden in weilanden. Gedurende de jaren kwamen er zieke mensen bij, die elders niet verpleegd konden worden. Ze vielen buiten de boot door hun alcoholgebruik en zwerversbestaan. Ook aan zwakbegaafden bood Het Hoogeland bescherming. Polko: “Dat is de kracht van Het Hoogeland. Wij zijn er voor diegenen voor wie er geen plek is in de maatschappij. Dat waren vroeger de landlopers en alcoholisten, tegenwoordig gaat het om mensen met meerdere verslavingen en problemen.”

Meer weten over de geschiedenis van Het Hoogeland? Bestel het boek Het Hoogeland, kolonie voor bedelaars en landlopers een geschiedenis van het Hoogeland te Beekbergen (1892-2009), van A. Sulman op bol.com of boekwinkeltjes.nl.