Dickens Festival Velp, zondag 10 december

VELP - Bah! Onzin! Kerst… Wil je deze beroemde woorden van Scrooge in het echt horen en een nostalgische dorpsmarkt beleven vol straattheater, muziek en ambachtelijke marktkramen? Dat kan zondag van 12.00 tot 18.00 uur (toegang is gratis) in Velp.

Die dag zal de Emmastraat weer omgetoverd worden tot een nostalgische dorpsmarkt. Veel vrijwilligers, figuranten, muzikanten, koren en marktlui hebben zich weer aangemeld voor de 3e editie van dit prachtige evenement, dat vorige jaren al duizenden bezoekers trok. Denk bij het festival bijvoorbeeld aan een ouderwetse stadsomroeper, een harmonie orkest, vuurspuwers, een blaasensemble en een doorlopend programma vol beleving en ouderwetse gezelligheid.

Bezoekers kunnen heerlijke producten uit de tijd van Charles Dickens proeven en luisteren naar verschillende koren die kerstklassiekers ten gehoor gaan brengen. Ondertussen loop je dwars door een spannend straattheater en als kers op de taart is het koopzondag in het centrum van Velp. Kortom een sfeervolle dag die je kunt beleven met het hele gezin in de donkere dagen voor kerst.

www.dickensfestivalvelp.nl