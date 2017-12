LOENEN – Er is besloten om de herdenking bij hotel Bosoord in Loenen jaarlijks te laten plaatsvinden. Die herdenking wordt gedaan door de namen van de 35 slachtoffers te noemen en bloemen te plaatsen. Ze kwamen om bij een borbardement in 1944.

Dit vindt ook dit jaar weer plaats op 10 december om 14.00 uur; het tijdstip waarop de bom viel bij het station Loenen.

Na afloop is het mogelijk in de bibliotheek van het Maitreya instituut na te praten en iets te drinken.