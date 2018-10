LOENEN – Het VSM-treinstation in Loenen bood zaterdag een ongewone aanblik. De brandweerwagens, politieauto’s en ambulances reden af en aan. Er was groot alarm geslagen voor een ernstig ongeval met een personenauto, brand en de stoomtrein van de VSM. Dit alles was bedacht voor de jaarlijkse wedstrijd van de brandweerkorpsen uit de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.

Graag wil de regionale leiding jaarlijks de inzetvaardigheid van de brandweerlieden testen tijdens de brandweerwedstrijden. Dit keer streden twaalf korpsen om de eerste plaats. De aanpak van de hulpverleners bleek nog al sterk te verschillen.

De deelnemende korpsen kregen op de centrale post in Apeldoorn een voor een te horen dat er een ernstig ongeval was gebeurd op het station in Loenen. Een auto was tegen de trein gekomen en er was brand ontstaan. Bij aankomst zagen de brandweerlieden meteen dat een auto voor de stoomlocomotief gestrand was. De auto was het perron geschoven en had hierbij een lantaarnpaal geraakt. Ook raakte een gasleiding lek. De bestuurder van de auto was ernstig gewond en in de wagons zaten jeugdbrandweerlieden die een dagje uit waren, maar door het plotselinge remmen licht gewond raakten.

De brandweerlieden moesten proberen snel de gasvlam te doven en het slachtoffer, dat bekneld zat in de auto, hulp bieden. Liander was aan het werk en kon - als dat verzoek werd gedaan - snel het vuur doven. Een jury noteerde ijverig de verrichtingen van de brandweerlieden. De aanpak bij dit ongeval bleek sterk te verschillen. Dit leverde soms flink extra winstpunten op.

Aan het eind van de dag volgde de spannende prijsuitreiking. Het brandweerkorps uit Beekbergen kwam als beste uit de bus met 386 punten. Volgens de jury had deze ploeg ook de beste bevelvoerder. Tweede werd het team uit Centrum-Apeldoorn met 344 punten. Derde korps werd De Maten met 342 punten. Vierde het korps uit Loenen met 310 punten en vijfde ISK met 308 punten.

Hoewel het korps uit Loenen op eigen terrein streed, moest het team genoegen nemen met een vierde plaats. Postcommandant Henk Mulder was er toch zeer tevreden over: “We deden voor het eerst mee met een jonge ploeg. Met een nieuwe bevelvoerder, Erwin van de Ven, en drie mannen die voor de eerste keer aantraden voor een wedstrijd. De wedstrijd was eigenlijk heel simpel maar je moet het maar zien welke handelingen je het eerst moet doen."

Foto: Martien Kobussen