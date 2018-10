Luisteren naar Sonja

DOESBURG - Tijdens haar bezoek aan de Gasthuiskerk in Doesburg, afgelopen zondag, was het nu eens niet de taak van Sonja Barend zelf om te interviewen. Dit keer werd zij zelf aan de tand gevoeld en het bleek dat de bekende televisievrouw ook een prima spreker is. Ze vertelde met humor over haar leven en haar werk. Ze bekeek het leven altijd van de positieve kant en geniet nog steeds volop. Een uitverkochte zaal genoot van een middag vol verhalen en anekdotes, die werd afgesloten met de bekende uitspraak 'Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op'.

Foto: Hanny ten Dolle