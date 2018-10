Burgemeester Alex van Hedel opent Halloween Eerbeek

EERBEEK - Zaterdag 6 oktober gaat Halloween Eerbeek van start. Van 13.00 tot 16.00 uur krijgen kinderen op het Oranje Nassau Plein een demonstratie hoe ze hun eigen skelter scary kunnen pimpen voor de Scary Skelter Rally op 13 en 20 oktober en om ’s avonds hun prachtig gepimpte skelter tijdens de Halloween Parade aan het publiek te tonen.

Bij de Ghost Town Poort in de Stuijvenburchstraat (ter hoogte van Mensink Mode) opent burgemeester Alex van Hedel om 19.30 uur het evenement Halloween Eerbeek en ontvangt hij officieel de sleutel van Ghost Town Eerbeek. Hij mag zich vanaf dan vier weken lang burgemeester van Ghost Town Eerbeek noemen. Ook ontvangt de burgemeester het eerste exemplaar van het Ghost Town Spooky Story Book, waarvan hij ook het voorwoord heeft geschreven. Dit Spooky Story Book is vanaf 11 oktober te koop bij Boekhandel Hendriks, Primera en bij de receptie van recreatiepark Landal Coldenhove.

Halloween Parade

Direct na de opening begint de Halloween Parade. Vanaf de Ghost Town Poort in de Stuijvenburchstraat trekt een spookachtig dansend en verlichte parade door de straten van Ghost Town Eerbeek. De Ghost Train rijdt voorop in de stoet richting het Oranje Nassauplein. De Parade is er drie weken lang en volgt iedere zaterdag een andere route door het centrum van Eerbeek.

Verdere activiteiten

Op 13 en 20 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt de Scary Skelter Rally houden. Kinderen kunnen met hun gepimpte skelter een heus parcours volgen met aan het eind een leuke verrassing. De organisatie zorgt voor extra skelters, dus ieder kind kan meedoen.

Op de woensdagen 17, 24, en 31 oktober kan iedereen komen griezelen op Landal Coldenhove waar twee spannende spooktochten op het programma staan. De Pompoenmarkt op Landal op 21 oktober is ook een bezoekje waard. Op 20 oktober start de Halloween Run en natuurlijk wordt Halloween Eerbeek 2018 op 27 oktober weer afgesloten met de inmiddels beroemde Ride en Party, de grote fietstocht dwars door spookachtige straten, winkels en bedrijven die de deelnemers de nodige rillingen bezorgen.

www.halloweeneerbeek.nl