Blussen in de regen

DOESBURG - Op het terrein van de brandweerkazerne aan de Halve Maanweg, werd zaterdag een open dag van alle hulpdiensten in Doesburg gehouden. Het stond er vol brandweervoertuigen, politieauto’s en een ambulance.

De jeugdbrandweer van Renkum was er ook en zij gaven demonstraties en deden waterspelletjes met de kinderen. De brandweer, ambulancemedewerkers en politie gaven ieder ook demonstraties, zowel apart, als aan het eind van de dag een inzet van alle drie samen. Alle voertuigen konden van binnen en buiten bekeken worden met uitleg waar alles voor diende en wat er in zat.

In een container kon men ervaren hoe het is als je in de rook slachtoffers moet vinden, het bleek dat kinderen nog het snelst de slachtoffers (een kleine oefenpop en een grote pluchen hond) vonden. Ook de ouders vonden al deze demonstraties en uitleg interessant en leuk en genoten volop. Een auto blussen gaat goed, maar niet als je precies aan de andere kant staat, want dan loop je de kans op een waterstraal. Heel erg was dit niet, want Pluvius was zaterdag prominent aanwezig en liet het de hele dag plenzen van de regen. Dat mocht echter de pret niet drukken, want het was de hele dag door druk met mensen die wilden kijken en tegelijkertijd informatie krijgen over het werk van de hulpdiensten. - foto: Hanny ten Dolle