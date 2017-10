Tijdlijn in de Paperclip

VELP - Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp vierde in het weekend het 40-jarig bestaan. Dat gebeurde met activiteiten, muziek, demonstraties, een receptie en een feestavond voor de vrijwilligers. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje teruggekeken op een geschiedenis van vier decennia en werden volop herinneringen opgehaald.

Die gingen echter lang niet ver terug als die van de Tijdlijn van Velp. Museum Velp had een deel van die tijdlijn, een soort lokale canon, uitgestald in De Paperclip. De tijdlijn geeft volgens het museum een beeld van een miljoen geleden tot heden. In een film werden uitgestalde voorwerpen toegelicht. Maar ook zonder die beelden, haalden de getoonde voorwerpen de nodige herinneringen aan een stukje verleden Velp boven. - foto: Han Uenk