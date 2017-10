Haken voor Pink Ribbon

RHEDEN - Tussen de plensbuien door, kwam zaterdag toch nog een stel fanatieke handwerkers naar het Dorpshuis van Rheden om deel te nemen aan de Haakmarathon voor Pink Ribbon. Een combinatie van gezelligheid en een goed doel.

Mariska Vroom uit Rheden heeft niet alleen een webshop in alles wat nodig is bij haken, maar organiseert ook met regelmaat haak- en breicafé's. "Ik heb van nabij meegemaakt wat het effect van borstkanker op een gezin heeft. Mijn moeder heeft op 36-jarige leeftijd die strijd verloren en liet een gezin achter. Ik heb nu zelf kinderen en ben inmiddels een jaar ouder als zij toen was. Tijd om in actie te komen." Omdat oktober de actiemaand van Pink Ribbon is - deze organisatie werft fondsen voor onderzoek naar borstkanker - besloot ze een Haakmarathon te houden. Gezellig kletsen en intussen fijn handwerken. Alle opbrengst gaat naar Pink Ribbon en na zaterdag staat de teller al op € 400,-. "En ik denk dat het nog wel verder oploopt, omdat ik de speciale haakpakketten binnenkort ook bij de Coop in Rheden mag verkopen", aldus Vroom. Ook voor mensen die niet kunnen haken of breien maar de actie tóch willen steunen, is er de mogelijkheid de actie te steunen. Op de website www.dehaaknaald.nl is een speciale doneerknop voor Pink Ribbon te vinden. - foto: Han Uenk