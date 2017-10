Cursus Nederlandstalige filosofie bij Alliance Française

DIEREN / WARNSVELD - De Alliance Française is een niet op winst gerichte organisatie die de Franse taal en cultuur uitdraagt. In Dieren zit geen vestiging, maar cursus-coӧrdinatrice Sylvia Scholder is een Dierense. Daarom wil ze dit stukje informatie delen.

Vanaf oktober wordt er vanuit de Alliance Française Zutphen een filosofiecursus over het gedachtengoed van Michel de Montaigne (1533-1592) “literatuur als filosofie” gegeven. Zijn 'Essais' zijn zeker geen standaard filosofie, maar eerder een vindplaats van 'levenskunst'. De cursus van zes lessen kost € 150,00. En, mogelijk ter geruststelling: de cursus is in het Nederlands. Wie meer wil weten of zich wil inschrijven kan terecht op: cursus.zutphen@afpb.nl of bellen met het nummer: 0575-547420.