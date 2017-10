Dieren met Dieren viert zaterdag groot dierenfeest

DIEREN - Dieren is best een leuk dorp. Het heeft volgens de Stichting Dieren met Dieren, 'met de Veluwe als achtertuin een mooi wildpark waar je regelmatig reeën, herten en wilde zwijnen kunt spotten. Aan de voortuin ligt de IJssel en aan de overkant de uiterwaarden.

Ga hier eens rustig zitten, je ziet weidevogels, ooievaars, hazen en waarschijnlijk ook een hengelaar die een baarsje uit de rivier haalt. Schapen, koeien en paarden staan in de wei. Dieren is een goede naam voor ons dorp.'

Veel mensen vinden Dieren echter, nog steeds volgens de stichting, ook saai. 'Een slaapdorp. Er is geen Bijenkorf, geen professionele voetbalclub, geen bioscoop. Dat is waar, maar we hebben wel een goed NS station en goede autoverbindingen. We zijn, zonder files, in een uur in de drukte van Amsterdam. Dan is Dieren toch een mooie plek om te leven en weer tot rust te komen.'

De Stichting Dieren met Dieren wil Dieren op de kaart zetten als een leuk dorp. Dat doen ze met Dierenspoorroutes, opvallende kunstwerken bij de invalswegen en met activiteiten rond Dierendag, 4 oktober.

Al 15 jaar organiseert de Stichting Dieren met Dieren het Dieren-met-Dieren-Buffet, een uniek evenement voor D(d)ieren. Alle huisdieren zijn welkom en krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld aan een keurig gedekte tafel (foto). Natuurlijk ontbreekt het bloemetje op de tafel niet.

Omdat de Stichting dit jaar 15 jaar wordt is de viering van Dierendag extra uitgebreid. Samen met Winkelcentrum Dieren en de Dierense Marktvereniging wordt op zaterdag 7 oktober een feest gegeven. Dit is al begonnen met de selfiewedstrijd; al een aantal weken staan er in deze krant foto’s van mensen met hun favoriete dier. De makers van de mooiste foto’s mogen op 14 oktober met de mee bus naar Burgers Bush. Er is ook een knuffeldierenwedstrijd, de winnaars gaan onder begeleiding van Natuurmonumenten een leuke, spannende tocht maken door de Dierense bossen. Hopelijk spotten ze daar de reeën, herten en wilde zwijnen. Op Werelddierendag, woensdag 4 oktober, delen de marklui tijdens de weekmarkt op het Ericaplein zakjes snoep uit met Dierensnoepjes en kunnen mensen gratis hun huisdier laten fotograferen.

En dan is er op zaterdag 7 oktober de Dieren met Dierendag. Op het Callunaplein staat er vanaf 12.00 uur een kinderboerderij en zijn de dierenartsen van Kliniek Dieren aanwezig om uw huisdier te controleren. De foto’s van de selfiewedstrijd worden getoond in een pop-up store tegenover de meubelzaak van Albert Lentink aan Diderna.

De winnaars van de Knuffeldierwedstrijd vertrekken met de huifkar om 13.30 vanaf het Ericaplein. Om 14.00 uur beginnen daar de Roofvogel- en Hondenshows. Om 16.00 uur begint het traditionele Dierenbuffet, tegenover Theothorne. Burgemeester Petra van Wingerden komt helpen aftellen voor de start van deze bijzondere maaltijd. "En kom allemaal, we hebben voor bijna alle huisdieren wat te bieden. Hoe meer bezoekers, hoe leuker het feest", aldus Peter Reinders van de stichting.