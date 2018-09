Workshop schminken voor Halloween Eerbeek

EERBEEK - In de aanloop naar Halloween Eerbeek wordt zaterdag 22 september een workshop schminken gehouden in de bibliotheek in Eerbeek. Zowel beginners als gevorderden kunnen zich aanmelden. De organisatie vraagt deelnemers minstens één zaterdag in oktober mee te helpen bij het schminken voor Ghost Town Eerbeek.

In oktober staat Eerbeek weer in het teken van Halloween. Vier zaterdagen lang is er dan weer van alles te beleven in Ghost Town Eerbeek. De inschrijving voor de diverse onderdelen, zoals de Halloween Run en de Ride, is al een paar weken open en de inschrijvingen lopen gestaag binnen. Bovendien hebben zich diverse mensen opgegeven als figurant voor Ghost Town en de Parade. Die figuranten worden natuurlijk geschminkt.

De organisatie van Halloween Eerbeek organiseert een workshop schminken, zodat er straks in oktober weer de meest griezelige personages door Ghost Town Eerbeek zullen lopen. Iedereen die wil leren schminken is van harte welkom om deel te nemen aan deze workshop die zowel voor beginners als gevorderden geschikt is. Deelnemers leren niet alleen professioneel schminken, maar ook de materialen op de juiste manier gebruiken en krijgen informatie over verschillende huidtypes. De nadruk ligt op Halloween en special effects, zoals blauwe plekken en wonden. Maar de geleerde techniek kan ook handig zijn voor Sinterklaas, Carnaval en kinderfeestjes.

De workshop wordt verzorgd door Marian Velthuis, gediplomeerd grimeuse, visagiste en bodypaintster en vindt plaats op zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek. De organisatie vraagt een vergoeding van 15 euro en doet het verzoek om één of meerdere zaterdag(en) in oktober beschikbaar te zijn om voor Halloween te schminken. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een spiegel, handdoek, fototoestel en zachte (baby-) zeep. Inschrijven kan online.

