Kleine en grote treintjes

LIEREN - Niet alleen de grote stoomlocomotieven van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij trokken tijdens het afgelopen Stoomweekend veel aandacht, ook de miniaturen konden rekenen op veel belangstelling. Twee dagen lang stond de stoomtrein centraal op de stations in Lieren en Loenen en dat dus in alle soorten en maten. Bezoekers uit binnen- en buitenland vergaapten zich aan de de machtige, grote locomotieven, de kinderen konden ritjes maken op kleine varianten en voor de modelbouwers waren er miniaturen verkrijgbaar. Zo spreekt het jaarlijkse festival jong en oud aan, wat wellicht een verklaring is voor het grote succes.