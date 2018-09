Boomstammen l(bijna) droog

LOENEN - Het gebeurt niet vaak dat de grote boomstammen in de vijver tussen Lonapark en de grachten van kasteel Ter Horst in Loenen te zien zijn. Nu is dat al enige weken.

De drie vijvers, die van oudsher hoorden bij het kasteel, hebben weinig water. De bovenste wordt gevoed door twee welbronnen nabij de Hoofdweg/Horstweg. Er is een overloop naar de tweede en de derde vijver die wat lager gelegen zijn. De twee bovenste vijvers horen bij het Lonapark en zijn met het park geschonken aan de Loenense bevolking. Ze worden onderhouden door de gemeente Apeldoorn.

De derde vijver, die eigendom is van kasteel Ter Horst, wordt door eigenaar Alexander Russelman van de Hard- en Zachthout Import Mij. gebruikt voor het zogenoemde wateren van de boomstammen. De stammen gaan ongeveer drie jaar in het water waarna ze worden gezaagd en de planken worden gedroogd. Daarna kan het hout worden gebruikt voor de fabricage van meubelen of andere doelen. Door het wateren wordt de kleur, kwaliteit en duurzaamheid van het hout sterk verbeterd.

Hendrik Russelman, de grootvader van Alexander, had in Zaandam een houthandel maar kocht in 1933 het kasteel met vijver om iepen en ander hout te kunnen wateren (uitharden). Nog steeds wordt ‘gewaterd’ hout verkocht in de houthandel bij het kasteel. De verwachting is nu dat het nog wel enige tijd zal duren voordat beide vijvers weer op het oude waterpeil zijn.

Foto: Martien Kobussen