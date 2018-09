Aanmelden voor de Klarenbeekse dorpsquiz

KLARENBEEK - Al ruim 250 deelnemers in zo’n 25 teams hebben zich aangemeld voor de eerste editie van De Wiesneuzenkwis, de Klarenbeekse dorpsquiz. Deze week sluit de inschrijving en worden de quizboeken gedrukt. Deze eerste editie van dé dorpsquiz van Klarenbeek, vindt plaats op vrijdagavond 21 september.

Het gaat om een quiz gemaakt door Klarenbekers, voor Klarenbekers en/of mensen die een binding hebben met het dorp zoals oud-inwoners, familieleden van inwoners of mensen die er werken. Iedereen doet in teamverband (in teams van ongeveer tien personen) mee aan de quiz. Mensen zorgen zelf voor de samenstelling van het team, bijvoorbeeld met familie, vrienden, collega’s, buren of leden van een vereniging.

Op vrijdagavond 21 september kunnen de quizboeken tussen 19.00 en 19.30 uur opgehaald worden bij het MFC. Het gaat om honderd vragen die beantwoord moeten worden. En dat kan men als team doen op een zelf gekozen locatie. De vragen gaan niet alleen over Klarenbeek, maar ook over sport, muziek en het nieuws en daarnaast zijn er ook doe-vragen waarvoor men op pad wordt gestuurd. Jong en oud kan meedoen of kunnen als 'hulplijnen' worden ingezet.

Het quizboek met de antwoorden moet op 21 september vóór 23.30 uur weer ingeleverd worden bij het MFC. De uitslag volgt op vrijdagavond 12 oktober vanaf 20.00 uur tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het MFC. Het winnende team krijgt een kwisselbeker én een dinerbon van 500 euro van Restaurant Pijnappel.

Opgave voor de leukste quiz van Klarenbeek kan tot vrijdag 7 september 2018 via www.dewiesneuzenkwis.nl. De kosten voor deelname bedragen 25 euro per team. Op de foto staat het organisatieteam van de eerste Wiesneuzenkwis.

