Geslaagde trekkertrek Tonden

TONDEN - De trekkertrekwedstrijden in Tonden van eind augustus zijn geslaagd te noemen. Op de vrijdagavond waren er maar liefst tachtig deelnemers. Het was een hevige strijd tussen de tractoren in alle klassen. Op zaterdag was de strijd was zeker net zo spannend als op de vrijdag. Tijdens de drie buitjes is de baan dankzij vrijwilligers in razend tempo even afgedekt geweest zodat deze goed bleef. In de avond bleef het weer gelukkig goed en was het een drukke bedoening. Na afloop bleef het nog lang gezellig in de tent. Alle vrijwilligers worden bedankt.

Uitslagen per klasse: Sport tot 2600 kg. 1. Kees van de Wetering, Loo-Oldebroek; 2. Wilhelm Smit, Doornspijk; 3. Mathijs van Ittersum, Hattem.

Sport tot 3000 kg. 1. Willem Veluwenkamp, Hattem; 2. Rik-Wim Veluwenkamp, Hattem; 3. Kees van de Wetering, Loo- Oldebroek.

Standaard tot 2600 kg. 1.Noël van Rooyen, Oeken; 2. Peter Jan Remmelink, Hummelo; 3. Marco Voskamp, Tonden.

Standaard tot 3800 kg. 1. Koen Klein Reesink, Loil; 2. Chris Wienholts, Doesburg; 3. Luuk Bolder, Loil.

Standaard 4500 kg. 1. Marcel Spieker (DL), Eefde; 2.Bas Teunissen, Nieuw-Wehl; 3. Vincent Derksen, Didam.

Standaard 5500 kg. 1. Tom Bolder, Loil; 2. Theo Scheerder, Loil; 3. Laurens Keizer, Terwolde.

Standaard 7500 kg. 1. Barry Baars, Kilder; 2. Dinant ten Arve, Ruurlo; 3. Jarno Hartkamp, Heino.

Standaard 10000 kg. 1. Jurian Wagenaar, Emst; 2. Ronnie Paalman, Holten; 3. Gerald Panhuis, Nijbroek.

Sport 3500 kg. 1. Forza Fiat, Beemte Broekland; 2. Golden Eagle, Nunspeet; 3. Gebr. Bruggeman, Broekland.

Supersport 3600 kg. 1. Proud Eagle, Voorst; 2. Twister, Hulshorst; 3. Freek, de Glind.

Hobbysport 5500 kg. 1. Ojadasawa, Laren; 2. Oskar Zwartjes, Twello; 3. Joris Klein Gebbink, Vragender.