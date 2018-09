Gruwelijke Rijmen op kasteel Rosendael

ROZENDAAL - Theaterzanggroep Schudden voor Gebruik brengt op zondag 9 september Roald Dahls Gruwelijke Rijmen op de planken in een vrolijke zangtheatervoorstelling voor jong en oud. De voorstelling tourt in 2018 langs de kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en is op 9 september drie keer per dag te zien in kasteel Rosendael.

In Gruwelijke Rijmen maakt schrijver Roald Dahl op zijn eigen, onnavolgbare wijze korte metten met zes sprookjesklassiekers. Assepoester is een verwend blaag, Sneeuwwitjes dwergen zijn gokverslaafd, Roodkapje heeft moordzuchtige trekjes en met Goudhaartje loopt het ook al niet goed af. De twaalf zangers en zangeressen van Schudden voor Gebruik nemen het publiek mee in een wervelend, kleurrijk en klankrijk avontuur.

Theaterzanggroep Schudden voor Gebruik bestaat uit twaalf ervaren zangers en zangeressen uit Arnhem en omgeving. De theaterzanggroep zingt Nederlandstalige meerstemmige a-capellanummers met arrangementen van onder meer Wilbert Friederichs, Jetse Bremer en Elke Jansen. Dit alles met humor, (zelf)spot en – waar nodig – bittere ernst.

De voorstellingen op 9 september zijn om 13.00, 14.00 en 15.00 uur en duren ongeveer veertig minuten. De entree bedraagt 12,50 euro voor volwassenen en 8,25 euro voor kinderen, museumkaarthouders en donateurs GLK betalen 3 euro. Entree is inclusief kasteel en park bezoek. Reserveren kan via de website van GLK en is noodzakelijk.

www.glk.nl/evenementen

www.schuddenvoorgebruik.com