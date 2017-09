Nieuw schoolplein voor Margrietschool

SPANKEREN – Tijdens het beginfeest van het nieuwe schooljaar is het nieuwe schoolplein van de Margrietschool in Spankeren officieel geopend. Het voorplein van de school is volledig vernieuwd. Een tribune vormt nu het middelpunt. Hier kunnen kinderen op spelen, kletsen en relaxen tijdens de pauze. Maar het is ook een ontmoetingsplek voor ouders die hun kinderen komen ophalen. Bij de tribune is een schaakbord aangelegd. Hier werd tijdens de opening de eerste schaakpion gezet door Hannelore Bruggeman, voorzitter College van Bestuur van Scholengroep Veluwezoom, en door Simon uit groep 7. Na de opening werd er door alle ouders en kinderen genoten van een buffet vol heerlijke gerechten, verzorgd door alle gezinnen.