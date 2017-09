Veertig jaar Hobby Horse

KLARENBEEK – Vele herinneringen zijn opgehaald tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van Ponyclub en Rijvereniging Hobby Horse. Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen werd stilgestaan bij dit bijzondere jubileum.

De rijhal was ingericht met oud fotomateriaal, clubbladen en rijkleding van weleer. Leden, oud-leden en andere mensen die ooit bij Hobby Horse betrokken vertelden de mooiste verhalen. ‘Weet je nog dat …?’

De dag werd feestelijk afgesloten met een figurenparade en de huldiging van de clubkampioen 2017. Voor de derde maal op rij mocht Danique Jansen met haar pony Beauty de Gerrit Jan Steinvoorte Bokaal in ontvangst nemen. Zoals traditie dat voorschrijft, werd Danique door de andere leden ondergedompeld in de waterbak.

Hobby Horse is in 1977 opgericht door Janet Steinvoorte uit Klarenbeek. Zij wilde jonge kinderen op een laagdrempelige manier met paardrijden in aanraking brengen. Veertig jaar later staat Hobby Horse nog steeds stevig overeind. Na deze geslaagde jubileumdag kijkt de vereniging al weer uit naar het volgende evenement: de Tripalon op Bussloo op 17 september – foto: Yvette van Bussel

www.pchobbyhorse.nl