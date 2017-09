DIEREN – Hetty Creëert verhuist. Het atelier gaat van het PostNl-gebouw naar een lokaal van de Koningin Emmaschool aan de Viëtorstraat 2 in Dieren-Zuid. Vanaf 19 september geeft Hetty hier weer met veel plezier teken- en schilderlessen en workshops. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 0313-416706, 06-27336055 of info@hettycreeert.nl.

www.hettycreeert.nl