Bakkerij de Winkel opent op Callunaplein

DIEREN – “Brood, luxe broden, gebak en ander banket, eigenlijk alles wat je in een bakkerij kunt verwachten”, vatten Erno de Winkel en Sander de Rooy het assortiment samen van hun nieuwe winkel in Dieren. Vrijdag opende Bakkerij de Winkel haar deuren op het Callunaplein.

Sinds juli dit jaar zijn De Winkel en De Rooy samen eigenaars van voormalige Bakkerij ten Veen in Brummen en sinds 1 september bestieren zij ook wat Ten Veen in Dieren was. Ze gaan verder onder een eigen naam, met eigen ideeën en eigen producten. “Het heeft ons twee maanden gekost om dit pand op te knappen, maar nu ziet het er ook uit zoals wij in ons hoofd hadden. Zonder hulp van vrienden en familie was dat nooit gelukt.”

Erno de Winkel heeft jarenlange ervaring als bakker en legt zich in de winkels in Brummen en Dieren vooral toe op de luxere producten uit het assortiment. “Het ‘gewone’ brood komt nog steeds van Ten Veen in Eerbeek, terwijl ik zelf bezig ga met de bijzondere producten. Denk aan desembrood, focaccia’s, speltbroden, croissantjes. Daarnaast maak ik banket en andere luxe producten.”

Het bakken doet Erno achter de winkel in Brummen. Achter de schermen en op de winkelvloer heeft hij hulp van partner Sander de Rooy. Erno: “Alleen twee winkels runnen èn bakken, kan ik niet. Sander vult mij aan, onze kracht is dat we het samen doen.” Omdat Sander naast de bakkerij ook nog een baan heeft in de zorg, zullen klanten vooral de medewerksters Marja, Monique, Tessa en Sandra zien. Sander: “Zij hebben duidelijk veel verkoopervaring, waar ik nog heel veel van kan leren!”

Bakkerij de Winkel is gevestigd aan het Callunaplein 32 in Dieren. Klanten zijn van maandag tot en met zaterdag dagelijks welkom vanaf 08.00 uur. Meer informatie is te vinden op Facebook onder Bakkerij de Winkel.