Studio Rheden verhuist naar Arnhem

VELP - Studio Rheden, de lokale omroep, was maandenlang noodgedwongen opzoek naar een nieuw onderkomen en heeft nu een oplossing gevonden. De publieke lokale omroep voor de gemeenten Rheden en Rozendaal gaat verhuizen naar Arnhem.



De redactie en de studio zitten sinds vorig jaar oktober in een pand op industrieterrein De Beemd in Velp, maar de omroep kreeg een paar maanden later van de gemeente Rheden te horen dat de omroep volgens het bestemmingsplan niet op het industrieterrein mag zitten.



Ondanks overleg bleef de gemeente bij haar besluit. Voor de omroep zat er niets anders op dan te verhuizen. Daardoor kwam de omroep volgens voorzitter Martin Slijper in een lastige situatie terecht. "Een nieuwe locatie vinden in de gemeente Rheden waar wel een maatschappelijke instelling is toegestaan bleek een onmogelijke klus. Maandenlang hebben we gezocht naar een geschikte plek, maar er was simpelweg niets te vinden."



Daardoor moest de omroep noodgedwongen ook kijken naar Arnhem. Op 1 oktober verhuizen ze naar industrieterrein IJsseloord 2.

Ondanks dat de omroep straks in Arnhem zit, verandert er op radio, televisie en internet niets.