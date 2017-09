PvdA en GroenLinks Doesburg gezamenlijk verkiezingen in

DOESBURG - PvdA en GroenLinks in Doesburg gaan de komende verkiezingen voor de gemeenteraad gezamenlijk één lijst vormen. Onder het motto: 'Rood en Groen, Samen Sterk' willen ze een nieuw krachtig links geluid laten horen in Doesburg. Een geluid waarin mens en milieu weer centraal komen te staan.

De ledenvergaderingen van GroenLinks en de PvdA spraken dinsdagavond 29 augustus afzonderlijk van elkaar hun steun uit voor de gezamenlijke lijst. Die zal aangevoerd worden door het duo Peter Bollen (thans PvdA-wethouder) en Kees van Immerzeel (momenteel fractievoorzitter van GroenLinks). PvdA en GroenLinks presenteerden dinsdagavond ook het concept-verkiezingsprogramma. Daarin zetten de partijen in op drie kernpunten: Zorggeld blijft voor de zorg; Tandje erbij als het gaat om verduurzaming en als derde: werk voor iedereen!

Met een nieuw krachtig links geluid willen GroenLinks en PvdA in Doesburg tegenwicht bieden aan de rechtse- en populistische geluiden van tegenwoordig. Als het aan PvdA en GroenLinks ligt, komen mens en milieu weer centraal te staan. De partijen willen inzetten op een verbonden en duurzame samenleving, waarin het voor iedereen goed leven is.

De samenwerking gaat verder dan een lijstverbinding. Die gaan partijen aan om meer kans te maken op restzetels. "Wij gaan één fractie vormen, in alles samenwerken, al blijven we zelfstandige partijen", legt Peter Bollen uit. Hij is de lijsttrekker en de beoogd kandidaat wethouder als PvdA-GroenLinks in het college komt. Op plaats twee staat Kees van Immerzeel, de fractievoorzitter van GroenLinks. "Op drie komt dan weer een PvdA-kandidaat, op vier weer een van GroenLinks en zo verder", legt Bollen uit.

"We denken vrijwel het zelfde over de onderwerpen die in Doesburg spelen", aldus Bollen. "Dat benadert misschien wel de 95 procent. En de verschillen schatten we als overbrugbaar in. Het voordeel van samenwerken is bovendien dat we een dijk van een fractie krijgen." Hij legt uit dat je PvdA-GroenLinks niet als een nieuwe lokale partij moet zien. Het blijven lokale afdelingen van de landelijke partijen.