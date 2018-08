Een badstoel van Litania voor Benthe

BRUMMEN – Benthe zelf is op het moment supreme wat drukker met de filmpjes op haar iPad, maar haar ouders Merlijn en Jeroen verzekeren dat ze heel blij is met haar nieuwe badstoel. En dus nam grote broer Tijmen de stoel woensdag officieel voor zijn zusje in ontvangst.

Benthe Beerepoot krijgt de badstoel van de Stichting Litania, die met regelmaat hulpmiddelen schenkt aan kinderen die ‘net even anders zijn’. “We helpen bij aanpassingen en artikelen die niet door de zorgverzekering of de gemeente worden vergoed”, zegt Bart Morssink (rechts op de foto). Hij runt samen met zijn vrouw Jeanet en drie andere vrijwilligers de winkel in tweedehands spulletjes aan de Zutphensestraatweg 115 in Brummen. Litania heeft drie van dit soort winkels en de opbrengst wordt uitgedeeld. Een taak die Ronnie Lammertink (links op de foto) graag op zich neemt. “Als we weer iets weg kunnen geven, weten we waar we het voor doen. Het is dankbaar werk.”

De 5-jarige Benthe uit Dieren heeft een progressieve stofwisselingsziekte en haar gezondheid gaat stapje voor stapje achteruit. Dat betekent dat haar ouders steeds weer nieuwe aanpassingen in huis moeten doen en nieuwe hulpmiddelen aan moeten schaffen. “We hebben een aangepaste woonzorg-unit voor Benthe aan huis en een aangepaste rolstoelbus. We krijgen veel vergoed door de gemeente, maar helaas niet alles wat we nodig hebben”, zegt moeder Merlijn. “Een badstoel wordt als luxe gezien, maar is voor ons noodzaak. Benthe kan steeds minder, maar geniet volop van het warme water. Het biedt haar ontspanning. In de stoel kan ze veilig in bad.” Merlijn en Jeroen zijn dan ook reuze blij met de stoel voor Benthe, waar ze zeker weten volop van zal genieten.

Foto: Linda Peppelman