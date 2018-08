Meer steun voor mensen met psychische kwetsbaarheid

BRUMMEN - De gemeente Brummen werkt samen met buurgemeenten en een groot aantal partners in het veld samen aan ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel is om ook deze mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.

Een psychische kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door bijzondere ervaringen en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Een psychische kwetsbaarheid kan iedereen overkomen. Cijfers wijzen uit dat bijna de helft van de Nederlanders in zijn of haar leven hiermee te maken krijgt. Het is niet iets om je voor te schamen, maar helaas bestaan er toch veel vooroordelen. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat iemand met een psychische kwetsbaarheid altijd raar gedrag vertoont of gevaarlijk is. Dat is niet altijd zo. Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid en de gemeente wil deze wegnemen door hier op de website samengoedvoorelkaar.nl extra aandacht aan te besteden. Zo staan er voorbeelden en tips over hoe buurtbewoners met elkaar over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan. Ervaringsdeskundigen vertellen hun vehaal.

Onder de vlag van samenwerkingsverband Beschermd Thuis werken verschillende partners in de regio Oost-Veluwe samen om een brede groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Zo heeft Brummen met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst een plan opgesteld, waarin staat wat er moet veranderen op het gebied van wonen, werk, financiën, dagbesteding en zorginfrastructuur om mensen met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen. De zes gemeenten werken met veel ervaren en deskundige partners die heel goed weten hoe te handelen bij voorkomende situaties.