Help mee aan Hoe blijf je voor de geraniums?

VELP - Ons Raadhuis in Velp is opgezet omdat ouderen ook een plek nodig hebben om de uitdaging aan te gaan. De nieuwste uitdaging is het samenstellen van een handleiding om voor de geraniums te blijven. van 23 augustus tot en met 25 september is er de tijd om te schrijven, schilderen, kleuren, handwerken, boetseren en fotograferen over het thema voor de geraniums blijven. Iedereen is welkom. Ook ouderen die nog niet bekend zijn met Ons Raadhuis.

Teksten worden samen geschreven tijdens de schrijfbijeenkomsten. De schilders kunnen een illustratie maken bij een verhaal of gedicht. Maar het staat alle kunstenaars vrij om op eigen manier het onderwerp vorm te geven. Uiteindelijk wordt met elkaar een boekwerk van ongeveer 70 pagina’s gemaakt. In december wordt dit boek feestelijk gepresenteerd. Wie interesse heeft om mee te werken aan dit project kan contact opnemen met Ons Raadhuis via tel. 026 - 8449140 of via e-mail. info@onsraadhuis.com. Of loop overdag gewoon eens binnen aan de Nieuwstraat 1 in Velp.