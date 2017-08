Verbouwing Anytime Fitness Dieren nadert voltooiing

DIEREN - De verbouwing van de Anytime Fitnessclub aan de Imboslaan in Dieren nadert zijn voltooiing. Maandag 21 augustus wordt de club in gebruik genomen en kunnen de enthousiaste sporters gaan fitnessen in de gloednieuwe fitnessclub.

Het airconditioningsysteem is inmiddels aangebracht zodat er ook met warm weer fijn gesport kan worden. Ook rondom de club zijn er allemaal aanpassingen gedaan, zodat iedereen straks optimaal gebruik kan gaan maken van alle mogelijkheden. Zo zijn er meer dan veertig parkeerplaatsen gerealiseerd en is er vlak voor de deur een fietsenstalling gekomen.

Vanaf de start van de voorverkoop op 7 juli zijn grote getale mensen naar de club gekomen om zich in te schrijven als lid. Clubmanager Josep Wolters geeft aan erg blij te zijn met de enthousiaste reacties van het publiek en de vele mensen die zich reeds hebben ingeschreven. Hij en zijn team staan dan ook te popelen om aan de slag te gaan en iedereen straks te kunnen ontvangen.

De voorverkoop eindigt op zaterdag 19 augustus. Tot die tijd kunnen belangstellenden nog gebruik maken van een speciale actie met levenslange korting. Vanaf 21 augustus wordt het normale tarief gehanteerd.

Met de opening van de Anytime Fitnessclub in Dieren groeit de keten in Nederland al naar meer dan zestig clubs. Wereldwijd zijn er al meer dan 4000 clubs geopend. Leden van een Anytime Fitnessclub kunnen met hun sleutel bij al deze clubs naar binnen om te sporten. Zo kunnen zij zelfs tijdens de vakantie of op reis fit en gezond blijven.