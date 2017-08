Schaakanalyses van Hans Böhm

DIEREN - De laatste speeldag van de 49e editie van het Condigne Open NK Schaken in Dieren verliep zeer spannend. De titel leek naar een Nederlander te gaan: of naar Erwin l’Ami of naar Koen Leenhouts. Maar op het laatste moment haalde Indiër Chanda Sandipan beide Nederlandse mannen in en werd daarmee voor de tweede maal op rij de winnaar van het Open NK Schaken in Dieren.

De spannende partijen op de topborden werden boven in de commentaarzaal onderworpen aan een uitgebreide analyse van Hans Böhm (foto). Samen met fanatieke toeschouwers werd elke stap op de voet gevolgd en bekritiseerd. ‘Hij zal nu vast dit gaan doen, maar hij kan beter dit doen, want..’. En zo ging het de hele middag door.

Voor de jubileumeditie heeft toernooidirecteur Ap Lammers ambitieuze plannen. Het Dierens toernooi streeft dan in ieder geval naar een deelnemersveld van 5000 schaakspelers. - Foto Lotte Bienias