Spectaculair vliegerfeest op voetbalvelden HC’03

DREMPT – Zo’n zeventig vliegeraars komen zaterdag 8 en zondag 9 juli naar Drempt voor een spectaculair vliegerfeest. De meest uiteenlopende vliegers zijn dan te zien en vormen samen een mooi schouwspel voor jong en oud. De organisatie is in handen van ’t Hessenhuus, in samenwerking met Dick en Tonny Toonen. Het vliegerfeest is gratis te bezoeken.

Het bestuur van multifunctionele accommodatie ’t Hessenhuus, ook het clubhuis van voetbalvereniging HC’03, wilde in 2015 graag een evenement organiseren voor het hele gezin. Rick Toonen, de vijftienjarige zoon van Dick en Tonny, voetbalde bij HC’03 en zodoende kwam het echtpaar, fervent vliegerliefhebbers, in contact met de organisatie. In het tweede weekend van juli vindt daar voor het derde achtereenvolgende jaar een spectaculair vliegerfeest plaats. “De voetbalvelden lenen zich uitstekend voor zo’n evenement”, vertelt Dick Toonen, die zelf al 25 jaar fanatiek vliegeraar is en zijn eigen vliegers ontwerpt en zelf maakt op de naaimachine.

De hobby van het echtpaar Toonen bracht hen op vliegerfeesten in Nederland, maar ook in Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, België en Spanje. “Tegenwoordig bezoeken we zo’n vijftien à twintig feesten per jaar. Dat zijn ongeveer twaalf volledige weekenden per jaar en soms nog wat doordeweekse dagen”, vertelt Dick. Zo diep zit de liefde dus.

Wat trekt hen zo aan in het vliegeren? Dat is voor Tonny geen moeilijke vraag: “We kunnen er onze creativiteit in kwijt door zelf een vlieger te ontwerpen en te maken. Het is een grote uitdaging om te proberen zo’n vlieger de lucht in te krijgen en te houden. Bovendien is het heerlijk om in de buitenlucht je hobby uit te kunnen oefenen en de vliegerfeesten zijn echt heel gezellig, er is onderling een enorme saamhorigheid.”

Voor het vliegerfeest in Drempt hebben Dick en Tonny zo’n zeventig collega-vliegeraars uitgenodigd met de meest uiteenlopende vliegers in grootte en kleurencombinaties. Voor kinderen wordt een workshop vliegers maken gehouden en een puzzeltocht. Daarnaast kunnen ze snoep en knuffels aan vliegers vastbinden, die vervolgens gedropt worden. Met een camera aan een vlieger worden luchtfoto’s van de omgeving gemaakt, die belangstellenden later kunnen opvragen. Op zaterdagavond vindt het spectaculaire nachtvliegeren plaats, waarbij vliegers in het donker worden opgelaten. Het publiek wordt aangeraden dan zelf een zaklamp mee te nemen om de vliegers te bekijken. Het wordt dus echt een evenement voor het hele gezin.

Het vliegerevenement is op zaterdag 8 juli van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag 9 juli van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.



Op de foto: Dick, Tonny en Rick Toonen bij twee door hun zelf gebouwde creaties.