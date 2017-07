Oude gereedschappen gezocht voor Open Monumentendag

BRUMMEN - In Brummen vindt op zaterdag 9 september de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Anders dan andere jaren op zaterdag, zodat een combinatie gemaakt kan worden met de activiteiten van de IJsselbiënnale. Bezoekers kunnen nu een verbinding maken met de lezing van schrijfster Lydia Rood.

Het landelijke thema is dit keer Boeren, Burgers en Buitenlui. Dit jaar is in Brummen Concordia het beginpunt waar een overzicht tentoon wordt gesteld van oude boerengereedschappen uit Brummen en omgeving. De organisatie is nog op zoek naar oude gereedschappen. Denk hierbij aan voorwerpen die vroeger gebruikt werden bij het oogsten, zaaien, grondbewerking, boter maken en meer. Wie iets heeft liggen dat tentoongesteld kan worden, kan contact opnemen via e-mail. oudbrummen@gmail.com.